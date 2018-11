POL-OS: Bersenbrück - Überfall auf Getränkemarkt

Bersenbrück (ots) - In der Bokeler Straße wurde am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ein Getränkehandel überfallen. Ein mit einer "Teufelsmaske" maskierter Täter forderte die anwesende 27-jährige Angestellte auf, das Bargeld herauszugeben. Seine Forderung unterstrich er mit einem Messer. Mit dem erlangten Geld flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er ist 1,80m-1,85m groß und sehr schlank, er war dunkel gekleidet. Hinweise zu dem unbekannten Räuber bitte an die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690.

