POL-OS: Bad Iburg - Autos aufgebrochen

Bad Iburg (ots) - An der Lienener und an der Osnabrücker Straße wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Autos von unbekannten Tätern aufgebrochen. In der Lienener Straße war es ein blauer VW Passat, der am Seitenstreifen geparkt war. Aus dem Handschuhfach des Autos fehlt Bargeld. An der Osnabrücker Straße wurde ein roter VW Golf GTI aufgebrochen. Das Auto stand auf einem Stellplatz/ Carport - angrenzend zur Pestalozzistraße. Aus diesem Auto entwendeten die Täter das Autoradio. Die Polizei in Georgsmarienhütte bearbeitet dieses Straftaten und bittet um Zeugenhinweise unter 05401 879500.

