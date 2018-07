POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Einbruch im Widukindland erbeutet

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Samstagmorgen (09 Uhr) bis Sonntagmittag (13.30 Uhr), brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Engernweg ein. Die Täter schlugen die Fensterscheibe einer Kellertür ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3203 oder 327-2115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell