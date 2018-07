POL-OS: Osnabrück - Fahrraddiebe gestellt

Osnabrück (ots) - Ein Zeuge informierte die Polizei am frühen Samstagmorgen darüber, dass mehrere junge Männer am Hauptbahnhof Fahrräder stehlen würden. Die Beamten konnten am Theodor-Heuss-Platz gegen 4.20 Uhr zunächst drei Männer feststellen, die mit unterschiedlichen Fahrrädern unterwegs waren. Offensichtlich waren an den Zweirädern die Schlösser zerstört worden. Die jungen Männer im Alter von 20-22 Jahren standen unter Alkoholeinfluß. Ein Vierter war in Richtung Möserstraße geflüchtet, hatte sein Fahrrad vor einem Hotel auf den Gehweg geworfen, konnte aber in der Möserstraße von weiteren Polizeibeamten gestellt werden. Die offensichtlich gestohlenen Fahrräder wurden von den Beamten sichergestellt, die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 zu melden.

