POL-OS: Bad Iburg: Pkw-Aufbruch in der Lienener Straße

Bad Iburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an der Lienener Straße einen Pkw aufgebrochen. Dabei schlugen die Täter eine Scheibe des unweit eines Bauunternehmens abgestellten blauen VW Passat ein, durchsuchten dessen Innenraum und fanden schließlich Bargeld. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

