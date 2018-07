POL-OS: Bissendorf - Einbrecher erbeuten Bargeld

Bissendorf (ots) - Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 08 Uhr, in eine Tischlerei an der Osnabrücker Straße ein. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen und gelangten daraufhin in die Büroräume. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell