Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.06.2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall zwischen einem Treckergespann und einem Pkw (siehe Bildmaterial) ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Brandermittlungen ++ Trickbetrug ++

Bunde - Verkehrsunfall zwischen einem Treckergespann und einem Pkw (siehe Bildmaterial)

Bunde - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker mit zwei Anhängern und einem Pkw kam es am gestrigen Nachmittag gegen 17:00 Uhr auf der Boenster Straße. Ein 19-jähriger aus Oldenburg befuhr mit dem Treckergespann die Boenster Straße aus Richtung Bunde kommend in Richtung Möhlenwarf. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw scherte der Oldenburger zum Überholen dieses Fahrzeuges aus. Als sich das Zuggespann bereits im Überholvorgang befand, fuhr ein 48-jähriger aus Möhlenwarf mit einem Renault Kleinwagen von einem Grundstück einer dortigen Altenwohnanlage und bog nach rechts, ohne auf das Treckergespann zu achten, auf die Boenster Straße ab. Der Oldenburger leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht vermeiden. Durch die starke Bremsung schleuderte der Trecker in Richtung Gehweg. Der Renault stieß mit der Fahrzeugfront unter die Zuggabel des Treckers und verkeilte sich. Der Mann aus Möhlenwarf wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Trecker entstand ein Reifenschaden, der vor Ort behoben werden konnte. Für die Weiterfahrt des Transportes wurde ein Ersatzschlepper organisiert.

Westoverledingen - Diebstahl aus Wohnhaus

Westoverledingen - Am letzten Donnerstag in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 18:20 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Wittmoor ein. Hierzu zerschlug der Täter die Glasscheibe einer rückwärtigen Eingangstür und verschaffte sich somit Zutritt in das Gebäude. Unter Mitnahme eines Ponysattels und eines Werkzeugkoffers verließ der Täter das Haus. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Brandermittlungen

Emden - In der heutigen Nacht kam es im Ortsteil Conrebbersweg zu einem Brand zweier Mülltonnen und einer Hecke. Gegen 23:15 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zunächst zu einem Brand von zwei Papiermülltonnen in der Fanny-Hensel-Straße gerufen. Die Mülltonnen standen an der Hausfassade eines Gemeindehauses einer evangelischen Landeskirche und wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung haben sich in der Glasscheibe des Gemeindehauses weiterhin Risse gebildet. Anwohner waren auf den Brand aufmerksam geworden, alarmierten die Polizei und die Feuerwehr und begannen bereits eigenständig mit den Löscharbeiten. Gegen 00:24 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Brand, dieses Mal an einer Thuja-Hecke in der Carl-Orff-Straße Ecke Frank-Liszt-Straße, gemeldet. Dortige Anwohner hatten das Feuer bemerkt und den Brand gelöscht. Nach dem Ablöschen konnte festgestellt werden, dass lediglich ein Ast in Brand geraten war und ein Übergreifen des Feuers auf andere Teile der Hecke nicht stattgefunden hat. In unmittelbarer Nähe des Brandortes wurde eine männliche Person mit kräftiger Statur und einem blauen Kapuzenanorak gesichtet. Ob diese Person mit den Bränden in Verbindung steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Trickbetrug

Rhauderfehn - In den letzten drei Wochen kam es vermehrt zu Trickbetrügen im Zentrum Rhauderfehns. Unter dem Vorwand ein 2-Euro-Stück wechseln zu wollen, sprach ein bislang unbekannter Täter vornehmlich ältere Personen aus einer Altenwohnanlage an. Die betroffenen Personen hatten sich seiner Zeit richtig verhalten und sind nicht auf den Tausch eingegangen. Am Samstag, den 18.05.2019, hatte der Täter eine Frau aus Rhauderfehn vor einem Bekleidungsgeschäft im Hagiusring angesprochen. Der Mann hielt der Frau auch in diesem Fall ein 2-Euro-Stück entgegen. Nachdem die Frau das Geld gewechselt hatte, lief der Mann in Richtung des E-Centers. Beim Bezahlen in dem Bekleidungsgeschäft stellte die Frau dann fest, dass ihr Scheingeld im dreistelligen Wert fehlte. In allen Fällen wird der Mann als gut gekleidet mit einem gepflegten Erscheinungsbild beschrieben. Er wird auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahren und eine Körpergröße von circa 1,70 Metern geschätzt. Der Mann könnte südländischer Herkunft gewesen sein, da er auch deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben soll. Die Polizei möchte an dieser Stelle vor einem solchen Trickdiebstahl warnen. Bei einem erneuten Vorfall werden die Betroffenen gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell