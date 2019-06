POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 06.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Pedelec gestohlen ++ Diebstahl aus Sportanlage ++ Verkehrsunfall ++

Weener - Pedelec gestohlen

Weener - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 17:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Pedelec des Herstellers Stromer, welches an einer Bushaltestelle an der Weenerstraße in Höhe der Tonnenhofstraße abgestellt war. Das Zweirad war den Erkenntnissen nach mit einem Schloss an einem im Boden verankerten Metallgeländer gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Sportanlage

Rhauderfehn - Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendete ein unbekannter Täter unter anderem einen Laptop, einen Tresor sowie Bargeld aus den Räumlichkeiten einer Sportanlage in der Werftstraße. Den Zugang zum Gebäude hatte sich der Unbekannte zuvor verschafft, indem er zwei Fenster aufgehebelt hatte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge aus Moormerland schwere Verletzungen erlitt, kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr in der Kirchstraße beim dortigen Kreisverkehr. Der 11-Jährige querte mit dem Fahrrad die Kirchstraße unter Ausnutzung des Radweges im Kreisverkehr, wobei er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Ein 43-jähriger Auricher übersah den Jungen, als er mit seinem VW Caddy den Kreisverkehr in Richtung Kirchstraße verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte den 11-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem PKW waren Sachschäden entstanden.

