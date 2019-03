POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Frau verstirbt nach Unfall ++

Am heutigen Morgen gegen 08:09 Uhr wurde durch Passanten eine im Seitengraben liegende Frau an der Papenburger Straße in Höhe des Lidl-Marktes aufgefunden. Die Frau war nicht ansprechbar und zeigte zunächst keine Vitalzeichen. Die Passanten leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, die durch den Rettungsdienst und den Notarzt fortgeführt wurden. Kurz darauf verstarb die 95-jährige aus Leer. Einige Meter hinter ihr konnten die Beamten einen elektrischen Krankenfahrstuhl in dem Seitengraben auffinden. Der Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die möglicherweise Beobachtungen zu diesem Unglücksfall gemacht haben.

