POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 05.12.2018

Leer/Emden (ots) - ++ Leuchtreklame beschädigt ++ Baggerschaufel entwendet ++ Tresor entwendet ++ Pkw in Vollbrand

++ Leuchtreklame beschädigt

Leer- In der vergangenen Nacht gegen 03 Uhr kam es in der Reimerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Nachtlokal. Hierzu bemerkte eine Streifenbesatzung, dass ein 39 jähriger Leeraner die Leuchtreklame vom Lokal beschädigte. Gegen den alkoholisierten Leeraner wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

++ Baggerschaufel entwendet

Leer- Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein derzeit unbekannter Täter im Moorweg die Schaufel von einem Minibagger. Die Polizei führte eine Spurensuche durch und nahm vor Ort die Ermittlungen auf.

++ Tresor entwendet

Uplengen- Am gestrigen Dienstag in der Zeit von 00:15 Uhr bis 05:30 Uhr nutzte ein derzeit unbekannter Täter die Kippstellung von einem Fenster, auf einer Tank- und Rastanlage, für seine Tathandlung aus. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei verschaffte sich der unbekannte Täter über das nicht richtig verschlossene Fenster Zutritt in den Gebäudekomplex an der Rudolf-Diesel-Straße und entwendete hier einen Tresor mit Bargeld. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und die Einleitung eines Strafverfahrens. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

++ Pkw in Vollbrand

Leer- Heute Vormittag gegen 10:30 Uhr meldeten Anwohner einen brennenden Pkw in der Straße Steinburgsgang. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stellten vor Ort fest, dass ein älterer Pkw OPEL, Typ Zafira in Vollbrand stand. Der Pkw wurde zuvor geführt von einer 56-jährigen Frau aus Bunde. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer technischen Ursache aus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden drei Fensterscheiben von einem angrenzenden Wohnhaus beschädigt. Zur Straßenreinigung am Brandort wurde eine Spezialfirma aus Leer eingesetzt. Der ausgebrannte Pkw wurde abgeschleppt.

