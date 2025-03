POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kleingartenanlage - Unbekannte entwenden Felgen und Werkzeuge

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen dem 12. und 14. März einen an der Straße Heideweg abgestellten schwarzen Opel Astra GTC. Anschließend wurde das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden des 14. März verlassen an der Straße "Haarbrücker Weg" aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

