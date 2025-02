POL-EL: Meppen - Einbruch in Transporter

Neuenhaus (ots) - Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Samstag, 20:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter an der Ringstraße in Neuenhaus in einen Opel eingebrochen. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr