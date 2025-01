POL-EL: Lähden - Küchenbrand in Einfamilienhaus - Hoher Sachschaden und Verlust mehrerer Tiere

Haren (ots) - Bislang Unbekannte haben am Dienstag zwischen 7.00 und 15.00 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand das Dreiecksfenster eines in der Straße "Am Sportzentrum" auf dem Parkplatz der dortigen Kita, abgestellten grauen VW T-Roc beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr