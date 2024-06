POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch

Spelle (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Spelle einzubrechen. Sie versuchten sich über das Dach Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

