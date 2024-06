Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Vier Personen bei Unfall verletzt.

Rastdorf (ots)

Auf der Loruper Straße in Rastdorf kam am Freitag zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 27-jährige Fahrer eines Renault war gegen 22.23 Uhr auf der Rastdorfer Straße in Richtung Spahnharrenstätte unterwegs. Als er die Loruper Straße in Richtung Südstraße überquerte, übersah er den von rechts kommenden BMW eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des BMW sowie seinen beiden 18-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Renault-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

