Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Werbeschild beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14:30 Uhr, und Samstag, 12:15 Uhr, kam es in der Straße Am Wasserturm, in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich LKW) bog von der Ochtruper Straße in die Straße Am Wasserturm ab. Beim Abbiegen beschädigte er ein an dem dortigen Friseursalon befestigtes Werbeschild. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Tel.: 05922 / 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell