Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Seat beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 07.20 bis 16.50 Uhr, wurde in Meppen an der Lingener Straße in der dortigen Tiefgarage ein geparkter Seat Ibiza von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell