POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots) - Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 8.50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in den Geräteraum sowie in einen Verkaufsstand eines Sportvereines an der Hanfeldstraße in Haren einzubrechen. Sie beschädigten mehrere Fenster, gelangten jedoch vermutlich nicht in die Räume. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer ...

