POL-EL: Haselünne - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Papenburg (ots) - Gestern in der Zeit von 17 Uhr bis 18:30 Uhr kam es in der Straße Am Stadtpark in einem Fitnessstudio zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Spind, aus dem sie persönliche Gegenstände entwendeten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr