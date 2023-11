Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Kleiststraße gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag, 24. November um 7.55 Uhr kam es an der Einmündung Kleiststraße/Schullendamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Pkw in weitem Bogen nach rechts in den Schullendamm einbog und dabei mit einem schwarzen Audi A1 seitlich kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter Tel. 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell