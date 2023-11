POL-EL: Emlichheim - Pkw durch Bakenfüße beschädigt - Zeugen gesucht

Werlte (ots) - Auf der Straße Waldhöfe zwischen den Orten Sögel und Werlte kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Fünf Personen wurden dabei verletzt, davon eine Person tödlich. Ein 34-Jähriger war gegen 20.10 Uhr in seinem Audi in Richtung Sögel unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbog, übersah er einen mit vier Personen besetzten entgegenkommenden VW samt Wohnanhänger. Es kam zum ...

mehr