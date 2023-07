Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 150.000 Euro Schaden nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Bentheim (ots)

Heute gegen 10.00 Uhr kam es in Bad Bentheim in der Franziskusstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen kam es in einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus aufgrund unsachgemäßer Entsorgung einer Zigarette zu einer starken Rauchentwicklung. Der 66-jährige Bewohner blieb glücklicherweise unverletzt und konnte den Brand schnell entdecken und die Einsatzkräfte verständigen. Die Löscharbeiten wurden mit 65-Einsatzkräften bewältigt und dauerten etwa drei Stunden an. Das hauptsächlich aus Holz bestehende Wohnhaus kann derzeit aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung nicht betreten werden. Der Schaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell