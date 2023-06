Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Schwerer Unfall auf Bokeler Straße

Aschendorf (ots)

Auf der Bokeler Straße in Aschendorf kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Toyota sowie sein 34-jähriger Beifahrer und sein 47-jähriger Mitfahrer waren gegen 19.55 Uhr in Richtung Aschendorf unterwegs. Als sie nach rechts in die Straße Klöwerkamp abbogen, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw. Der Toyota kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein 47-jähriger Mitfahrer wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell