POL-EL: Wilsum - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Rhede (ots) - Am Sonntag gegen 18.55 Uhr fuhr der 37-jährige Motorradfahrer in Begleitung seines 27-jährigen Sozius die Rheder Straße in Richtung Rhede. Als ein Fasan die Fahrbahn überquerte und den Sozius am Kopf traf, kam dieser zu Fall und landete im Grünstreifen. Der 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. ...

