POL-EL: Nordhorn - Glasscheibe beschädigt

Meppen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Donnerstag auf der Haselünner Straße in Meppen. Der Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 18.55 Uhr die Vitusstraße. Als er an der dortigen Kreuzung nach links in die Haselünner Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Puma, der auf der Haselünner Straße in Richtung Georg-Wesener-Straße unterwegs war. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. ...

mehr