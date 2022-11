POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch in Garage gesucht

Meppen (ots) - Am Freitag gegen 12 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr an der Lingener Straße in Höhe der Ausfahrt zur Straße Auf der Herrschwiese in Meppen ein Verkehrsunfall. Dabei touchierte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin, vermutlich in einem grünen Golf, einen in der Ausfahrt auf dem vorgegebenen Radweg befindlichen Radfahrer am Vorderrad und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der Radfahrer ...

