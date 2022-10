POL-EL: Spelle - Lkw von Fahrbahn abgekommen

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 11.45 bis 12.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Supermarktes an der Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Dabei wurde ein silberner Opel Zafira beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. ...

