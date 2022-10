POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Sachbeschädigung an der Grundschule gesucht

Meppen (ots) - Am Samstag zwischen 19.30 und 20 Uhr wurde in Meppen an der Hasbergstraße eine Grundstücksmauer von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

