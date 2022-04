POL-EL: Samern - Einbruch in Holzhütte (Straßenname korrigiert)

Lorup (ots) - Am 11. April um 10.40 Uhr kam es in Lorup in der Rastdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Rastdorfer Straße in Richtung Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts vom Radweg ab und stürzte. Der 55-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

