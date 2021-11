Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Bad Bentheim - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht in der Neustadtstraße in Bad Bentheim einen Mitsubishi aufzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell