Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Ein Einbruch und zwei Versuche an der Hauptstraße

Heede (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Bernhardstraße eingedrungen. Der Versuch, außerdem in zwei Häuser an der Hauptstraße einzudringen, scheiterte. Gegen 3 Uhr brach der Unbekannte die Terrassentür zum Wohnhaus in der Bernhardstraße auf und suchte nach Wertsachen. Die Bewohner wurden wach und vertrieben den Täter. Er erbeutete einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Papenburg musste am Mittwochmorgen zwei weitere vergleichbare Taten an der nahegelegenen Hauptstraße aufnehmen. Der vermutlich selbe Täter hatte dort versucht in eine Garage und ein weiteres Wohnhaus einzubrechen. Er scheiterte, richtete aber hohe Sachschäden an. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell