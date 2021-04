Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Warnbaken gestohlen

Twist (ots)

Zwischen Freitag und Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter drei Warnbaken samt Fußplatten von der Baustelle an der Fehndorfer Straße in Höhe der dortigen Auffahrt zur B 402. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 in Verbindung zu setzen.

