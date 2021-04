Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - 59-Jähriger nach Unfall verstorben

Heede (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es an Straße "Auf der Marsch" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann aus Heede ist später im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. Er war gegen 17.20 Uhr mit seinem Peugeot in Richtung B401 unterwegs. In Höhe der Straße Holteweg übersah er einen vor ihm links abbiegenden sogenannten Leichtkraft-Pkw und fuhr auf. Sowohl der 59-jährige Unfallverursacher, als auch der 16-jährige Fahrer des zweiten Pkw, wurden schwer verletzt. Der ältere der beiden Beteiligten verstarb später im Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell