Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Plane beschädigt

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag die Plane, die der Beschilderung des Parkplatzes am Impfzentrum in Lingen dient, beschädigt. Die Plane wurde dadurch vollkommen zerstört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell