Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Auto landet nach Unfall im Kanal

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 33-Jähriger war mit seinem VW gegen 11.40 Uhr in Richtung Splitting unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fiat einer 41-Jährigen. Durch den Aufprall rutschte das Auto der Frau in den Kanal. Sie sowie ihre 10-jährige Mitfahrerin und der Fahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

