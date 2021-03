Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Weitere Briefkastenaufbrüche

Lingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Lingen erneut zu mehreren Briefkastenaufbrüchen gekommen. Ein unbekannter Täter hat an der Miquelstraße, an der Bögenstraße, an der Adolfstraße, an der Sternstraße und an der Julius-Landzettel-Straße insgesamt mindestens neun Briefkästen aufgebrochen. Ob er Beute machen konnte, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

