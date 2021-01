Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen- Einbrecher ließen sich häuslich nieder

LathenLathen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 4. und dem 25. Dezember in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Großen Straße eingedrungen. Sie brachen die Hintertür auf und ließen sich dort über einen längeren Zeitraum häuslich nieder. Sie bereiteten Speisen zu und nächtigten in dem Gebäude. Der entstandene Sachschaden ist vergelichsweise gering. Hinweise nimmt die Polizei Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 entgegen.

