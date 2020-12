Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Autos aufgebrochen

WietmarschenWietmarschen (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheiben zweier Autos eingeschlagen. Die PKW standen zwischen 15.00 -16.00 Uhr in der Straße Am Lohner Sand. Die Täter stahlen eine Handtasche sowie mehrere Geldbörsen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

