Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Stall in Brand geraten

LingenLingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bernardstraße in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 2 Uhr eine landwirtschaftliche Halle in Vollbrand. In der Halle befanden sich ein Kälberstall sowie ein Strohlager. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Mindestens zehn Kälber sind dabei verendet. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Lingen, Brögbern, Baccum, Bramsche und Holthausen sind derzeit noch vor Ort. Die Löscharbeiten dauern vermutlich bis zum Nachmittag an. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell