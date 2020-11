Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Herzinfarkt am Steuer

MeppenMeppen (ots)

Am Montagnachmittag ist es am Apeldorner Kirchweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 42-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Er war gegen 17.30 Uhr mit einem VW Crafter in Richtung Ansgarstraße unterwegs, als er vermutlich einen Herzinfarkt erlitt. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Eine Streifenbesatzung der Polizei Meppen war schnell vor Ort und begann umgehend mit der Reanimation des 42-Jährigen. Nach Auskunft des Notarztes war es der professionellen Ersten Hilfe der Beamten zu verdanken, dass der Mann noch am Leben ist. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell