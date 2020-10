Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Mann nach Ladendiebstahl verurteilt

Sögel (ots)

Am Dienstag vergangener Woche ist es gegen 15.00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Wahner Straße gekommen. Drei Männer wurden dabei durch den Marktleiter erwischt. Sie wollten Waren im Wert von rund 360 Euro stehlen. Als der Marktleiter sie ansprach, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Ein 27-jähriger Mann konnte dennoch festgehalten werden. Eine Fahndung nach den derweil identifizierten Mittätern blieb erfolglos.

Der 27-Jährige wurde bereits am Mittwoch im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens durch das Amtsgericht Meppen zu einer Geldstrafe verurteilt.

