POL-EL: Papenburg - Mit 2,37 Promille und ohne Führerschein am Steuer

Die Polizei aus Papenburg hat am Freitagnachmittag eine 40-jährige Autofahrerin auf der Rheiderlandstraße gestoppt. Nach einem Hinweis, dass diese in Schlangenlinien unterwegs sei, wurde sie in ihrem Auto kontrolliert. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,37 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem besitzt sie keinen Führerschein. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

