Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Pkw beschädit

Emsbüren (ots)

Heute, gegen 11:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus in Emsbüren, ein grauer Pkw beschädigt. Die Verursacherin meldete sich von der Apotheke bei der Polizei. Während dieser Zeit fuhr der Fahrer des beschädigten Pkw davon, ohne über das Unfallgeschehen informiert worden zu sein. Der beschädigte Pkw, es könnte sich um einen grauen Opel, gehandelt haben, der direkt vor dem Schaukasten an dem Parkplatz gestanden hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Emsbüren, 05903/214, zu melden

