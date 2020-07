Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Falsche Polizeibeamte im Bereich Meppen aktiv

Haselünne (ots)

Am gestrigen Mittwoch und am heutigen Donnerstag sind bei der Polizei in Meppen zahlreiche Hinweise auf Anrufe falscher Polizeibeamter eingegangen. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als Polizisten aus. Angeblich habe man einen Raubüberfall aufgeklärt und dabei Hinweise darauf erlangt, dass die Angerufenen ebenfalls Opfer von Straftaten werden sollen. Alleine am Mittwoch wurden 37 solcher Fälle bei der Polizei Meppen und teilweise auch in Haselünne angezeigt. Auch am heutigen Tage gingen noch vereinzelte Anrufe bei den Beamten ein. Die Polizei bittet noch einmal dringend darum, insbesondere ältere Mitmenschen vor solcherlei Machenschaften zu warnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell