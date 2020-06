Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kalb nach Zusammenstoß mit Personenzug eingeschläfert

Nordhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Straße Am Bahndamm zu einem eher ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein Kalb stieß mit einem Personenzug zusammen.

Die Bahn war von Nordhorn kommend in Richtung Hestrup unterwegs, als ein Kalb die Gleise kreuzte. Das von einer Weide ausgebüxte Tier zog sich schwere Verletzungen zu und wurde noch vor Ort durch einen Tierarzt eingeschläfert. Anschließend wurde das Kalb durch die Feuerwehr von den Gleisen geborgen. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Sachschäden am Zug entstanden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell