Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Oberlangen - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Oberlangen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es an der Nord-Süd-Straße zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen kurz vor 14 Uhr Pflanzenfett auf dem Küchenherd erhitzt. Das Fett entzündete sich nach einiger Zeit und setzte die komplette Küche in Brand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer verhindern. Die Küche brannte komplett aus. Durch die starke Rußbildung ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

