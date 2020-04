Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher unterwegs

Bocholt (ots)

Gleich zweimal kam es in der Nacht zum Mittwoch zu Einbrüchen in Geschäfte in Bocholt: bei einem scheiterten die Täter. Unbekannte hatten die Glastür zu einem Modegeschäft an der Neustraße beschädigt und sich so gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Ob etwas entwendet wurde, kann nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gesagt werden. An einer Bäckerei an der Uhlandstraße hielt die Eingangstür stand. Den Tätern misslang es diese gewaltsam zu öffnen. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt wenden: Tel. (02871) 2990.

