Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Torffasern in Brand geraten

Geeste (ots)

Gestern gegen 15:00 Uhr sind aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Firmengelände an der Georg-Klasmann-Straße in Gesste ca. 100 Kubikmeter Torffasern in Brand geraten. Dabei griff das Feuer aufgrund von starkem Wind auf zehn danebenstehende Paletten über. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden und das Feuer durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehren Geeste, Twist und Haren waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 50 Kräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell