Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Heute Morgen gegen 07:45 Uhr kam es auf der Wietmarscher Straße, zwischen der Straße "Zum Freizeitsee" und der Autobahnbrücke A31 in Nordhorn zu Verkehrsunfallfluchten. Dabei befuhr der unbekannte Fahrer eines Transporters die Wietmarscher Straße in Richtung Lohne und touchierte ein entgegenkommendes Lkw. Es entstand Sachschaden. Zudem verlor der Fahrer des Transporters Ladung in Form von Kieselsteinen, welche bei insgesamt drei Pkw Steinschläge verursachte. Die drei beschädigten Pkw fuhren hinter dem zuvor touchierten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

