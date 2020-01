Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Gestohlener Transporter ausgebrannt

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Samstagabend in der Siemensstraße einen Mercedes Vito gestohlen. Der Transporter stand während der Tatzeit vor dem dortigen Hundeübungsplatz. Anschließend fuhren die Täter mit dem Fahrzeug nach Meppen. Hier wurde der Mercedes am Sonntagvormittag in der Grawelohstraße durch einen Passanten völlig ausgebrannt aufgefunden. Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell